Bucchioni: «L’Inter ha un cappio al collo. Cuadrado? Ecco perché»

L’Inter si trova per l’ennesima volta a dover fare un mercato a dir poco particolare, come testimonia l’imminente arrivo di Cuadrado. Bucchioni, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, prova a dare una spiegazione.

LE STRANEZZE DEL MERCATO – L’Inter è di nuovo costretta a dare priorità alle cessioni, come quella appena definita di André Onana. Enzo Bucchioni è piuttosto duro con la proprietà: «Non voglio assolvere i dirigenti dell’Inter, perché si può sempre fare meglio, ma sarebbero in difficoltà tutti con quel cappio al collo. Non c’è liquidità, deve pagare ottocento milioni di debiti e devono sempre operare in uscita prima di fare operazioni in entrata. Perché vanno a prendere un giocatore come parametro zero come Juan Guillermo Cuadrado? Perché l’Inter per fare mercato deve vendere. Ha venduto Onana, va a prendere giocatori giovani che poi rivende per fare soldi e investirli. Conoscendo Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, se potessero programmare non smantellerebbero la squadra ogni anno. Onana era da vendere? Assolutamente no: è il giocatore di maggior personalità della squadra. O prendi uno a zero o in prestito, come Romelu Lukaku che però poi finisce in maniera farsesca per colpa sua. Se l’Inter avesse i soldi l’avrebbe già comprato durante la stagione».