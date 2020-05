Bucchioni: “Inter, basi solide per ripartire. Eriksen? I soldi li vale ma…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Enzo Bucchioni ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e Christian Eriksen

RIPARTENZA – Queste le parole di Enzo Bucchioni sulla situazione in casa Inter nel momento in cui potrebbe riprendere la Serie A. «Proprietà solida, ha investito sulla dirigenza, sull’allenatore, sul marchio ed ha avuto iniziative per alzare il fatturato. Ci sono basi solidissime per ripartire nonostante il calo dopo Natale».

ERIKSEN – Bucchioni su Christian Eriksen. «A gennaio sembrava il giocatore giusto, poi purtroppo ha faticato perché in Italia non è così facile inserirsi. I soldi li vale ancora ma ha caratteristiche che non so se siano adatte al gioco di Conte».