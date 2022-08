Bucchioni: «Inter, Asllani da seguire! Juventus rinforzata? Vediamo»

Bucchioni non nasconde la sua stima per Asllani, uno degli acquisti estivi dell’Inter. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha valutato poi Juventus e Milan come avversarie in vista della Serie A.

TRE PER IL TITOLO? – Enzo Bucchioni dà un giudizio su come sarà la corsa di vertice in Serie A: «C’è questa voglia di Juventus in giro, fra Paul Pogba e Angel Di Maria. Poi, se andiamo ad analizzare la formazione, la mia domanda è: si è rinforzata o no? Vediamo… C’è questa voglia di Inter, dopo il ritorno di Romelu Lukaku: vero, ha portato a casa giocatori interessanti e completato la rosa, a cominciare da Kristjan Asllani che mi piace molto, ma fossi un tifoso del Milan non mi preoccuperei. Anche l’anno scorso se ne parlava poco, si è rafforzato e ha un gioco».