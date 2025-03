Bucchioni: «Inter all’apice della maturità. Così anche il Bayern Monaco è superabile!»

Florido momento dell’Inter, che viaggia su tre fronti diversi. Enzo Bucchioni ha grande fiducia nel potenziale tattico della squadra di Simone Inzaghi, anche pensando al doppio scontro in Champions League contro il Bayern Monaco.

MOMENTI TOPICI – Intervenuto su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni esordisce: «Noi da italiani ci auguriamo che l’Inter vada più avanti possibile in Champions League, e che la vinca pure, aggiungo io. Questa è una squadra che è arrivata all’apice del suo rendimento, della sua maturità: sono anni che stanno assieme, giocando un calcio codificato, sanno interpretare le partite. Lo abbiamo visto, anche nei momenti topici, come lo è stato lo scontro diretto contro l’Atalanta, l’Inter ha interpretato la partita con grande maturità. Quella di Simone Inzaghi è la squadra più forte per l’organico ma anche per il progetto calcistico e per il lavoro che sta arrivando, non dico alla perfezione, ma sicuramente a un livello molto alto».

L’Inter può battere tutti: il parere di Bucchioni sulla sfida al Bayern Monaco e non solo!

BRACCIO DI FERRO – Commentando i prossimi impegni in Champions League dei nerazzurri, Bucchioni dichiara: «L’Inter può competere anche in Europa. Il Bayern Monaco? Basta leggere i nomi di quelli che vanno in campo e di quelli che vanno in panchina: sono praticamente due squadre di altissimo livello. Però le partite vanno anche interpretate dal punto di vista tattico. Se facciamo un braccio di ferro si potrebbe dire che complessivamente è più forte il Bayern Monaco. E invece no! All’interno di una partita doppia io credo che le armi dell’Inter siano pari se non addirittura superiori. Il Bayern Monaco è cresciuto molto rispetto all’autunno, questo va detto, però è superabile».

TIFOSO SODDISFATTO – In conclusione Bucchioni afferma: «L’Inter è mentalmente strutturata per affrontare più impegni, non è la prima volta. Il Gruppo di Inzaghi sa come gestirsi, quando deve accelerare e quando deve giocare con meno gas. In questo momento l’Inter resta la favorita per lo scudetto e in Champions League, superato il Bayern Monaco, potrebbe incontrare un Barcellona che è battibile. Il tifoso nerazzurro in questo momento deve essere solo soddisfatto e cercare di viverla con serenità perché l’Inter può fare tutto».