Bucchioni: Â«Inter, allungo decisivo? CosÃ¬ il Milan puÃ² metterti in difficoltÃ Â»

Bucchioni: «Inter, allungo decisivo? Così il Milan può metterti in difficoltà»

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato del Milan e dell’Inter in vista del Derby, in programma domenica pomeriggio a San Siro

ALLUNGO – Queste le parole di Enzo Bucchioni in vista del Derby Milan-Inter, all’interno del suo consueto editoriale, pubblicato su “TuttoMercatoWeb.com”. “L’eredità della Juve la sta raccogliendo Milano. Domenica il Derby ci dirà se l’Inter è pronta a piazzare l’allungo decisivo di primavera. Per la solidità della squadra, il lavoro di Conte sul solito gruppo che dura da un anno e mezzo e l’assenza di coppe e coppette per distrarsi, confermano i pronostici estivi“.

ROSSONERI – Bucchioni sulla squadra rossonera. “Ma il Milan c’è, lo stop della Spezia lo derubricherei a incidente di percorso, e le motivazioni del gruppo di Pioli sono tante. L’agilità e la qualità dei rossoneri possono mettere in difficoltà i nerazzurri“.

RIVALITÀ – Bucchioni sul confronto tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. “E poi dalla rivalità fra Ibra e Lukaku (a distanza, ovvio) può nascere una partita nella partita“.

SENSAZIONE – Bucchioni rivela una propria sensazione su rossoneri e nerazzurri. “Ecco, quando vedo giocare Inter e Milan, ma spesso anche Roma, Lazio, al di là dei risultati e soprattutto degli scontri diretti sui quali incidono altre variabili, ho la sensazione che siano più avanti della Juve nella loro idea di calcio. Però, attenzione, nonostante le difficoltà dalla Signora c’è sempre da aspettarsi un colpo d’orgoglio“.

