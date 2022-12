Bucchioni: «Inter, con 800 milioni di debiti non basta vendere i giocatori»

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva dove ha parlato della situazione economica dell’Inter.

DEBITI – Secondo Enzo Bucchioni, l’Inter non potrà andare avanti così ancora per molto: «Quando hai 800 milioni di debiti, come si legge dai bilanci, la domanda è: quanto può andare avanti così? Ben sapendo che la proprietà attuale ha un’apertura di credito non illimitata. Deve restituire un “mutuo” di 300 milioni anno. Non possono rifinanziare anche perché Suning è fallita in Cina. Non so cosa succederà, si parla sempre di un fondo. Io credo che prima o poi accadrà qualcosa, con 800 milioni di debiti non sopravvivi vendendo i giocatori. Le difficoltà sono evidenti». Secondo il giornalista è questione di tempo prima che cambi qualcosa in società.