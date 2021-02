Bucchioni: Â«Inseguitrici dell’Inter? Anche l’Atalanta, Milan pensi a prime 4Â»

Bucchioni: «Inseguitrici dell’Inter? Anche l’Atalanta, Milan pensi a prime 4»

Enzo Bucchioni

Bucchioni vede diverse inseguitrici dell’Inter, fra cui l’Atalanta, ma non mette ai primi posti il Milan secondo a -4. Dopo il derby perso malamente, secondo il giornalista, i rossoneri dovrebbero pensare più che altro a una qualificazione in Champions League.

LE RIVALI – “La sensazione è che oggi, tra le inseguitrici dell’Inter e candidate alla Champions League, ci siano Juventus, Lazio, la stessa Roma, ma anche l’Atalanta con un passo più brillante. Proprio per questo il Milan dovrebbe tornare fortemente a pensare a quel posto in Champions League, a difenderlo. Se poi il trend dovesse tornare in fretta positivo, allora l’orizzonte del gioco potrà essere riaperto, ma adesso un po’ di allarme-compattezza deve scattare”.

