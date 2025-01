Bucchioni: «Gasperini complesso Inter! Lautaro Martinez? È la rotellina»

All’indomani di Inter-Atalanta Enzo Bucchioni tocca i due punti più caldi della semifinale di Supercoppa Italiana: l’atteggiamento di Gianpiero Gasperini e la prestazione di Lautaro Martinez. Ecco le considerazioni del giornalista, ospite di Radio Sportiva.

BRUCIA ANCORA – Enzo Bucchioni non ha dubbi dopo Inter-Atalanta: «Gasperini ha il complesso dell’Inter, è evidente. Quell’incidente professionale che gli è successo gli brucia ancora sulla pelle. Ci sono delle situazione che psicologicamente che non ha digerito e quindi tutte le volte che c’è l’Inter vien fuori. Se non fosse stato contro l’Inter secondo me ieri sera avrebbe detto “Ho sbagliato valutazioni, ho sbagliato strategia”. Non l’ha fatto, lo farà la prossima volta. Nonostante la caduta, come quella di ieri sera, Gasperini resta comunque un grande allenatore».

Inter-Atalanta, da Gasperini a Lautaro Martinez: le considerazioni di Bucchioni

INGRANAGGIO – Poi Bucchioni passa in rassegna l’altro tema di Inter-Atalanta: «Lautaro Martinez bocciato dopo Inter-Atalanta? C’è qualcuno che non capisce niente. Metterlo in discussione perché ha sbagliato dei gol è assurdo. A parte che Carnesecchi ha fatto un paio di parate straordinarie, ma poi bisogna sottolineare il lavoro che fa l’argentino. Lautaro Martinez, nella manovra offensiva dell’Inter, è la rotellina che fa girare tutto il resto. Con i suoli movimenti, la capacità di tornare, di dialogare, di inserirsi, non sta mai fermo, non dà mai punti di riferimento ai difensori avversari».

RACCONTARE IL CALCIO – Enzo Bucchioni conclude il suo concetto legato al capitano dell’Inter: «Sì, ieri sera sotto porta Lautaro Martinez ha sbagliato. Gli attaccanti che stanno là su e fanno solo gol probabilmente arrivano più lucidi. Ma dal punto di vista della prestazione io gli do 6,5 perché è stato fondamentale nella vittoria, anche se ha sbagliato qualche gol. Questo è il calcio e chi lo racconta non può fare la proprietà intransitiva».