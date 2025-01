Bucchioni netto: «Frattesi deve far vedere di meritare l’Inter!»

La cessione di Davide Frattesi cattura l’attenzione di tutti, ma anche la suggestione Samuele Ricci per l’Inter. Enzo Bucchioni parla di entrambi su Radio Sportiva.

ADDIO? – Enzo Bucchioni chiarisce le possibilità: «Marotta e Ausilio sono troppo bravi per pensare di dare al Napoli che si contende lo Scudetto Davide Frattesi. Non ci andrà, mentre la Roma è dietro e potrebbe essere una soluzione. I nerazzurri chiedono 45 milioni e non credo che ci possa essere uno scambio. Non so se giocatori giallorossi possano essere appetibili. Ma come mai Frattesi chiede la cessione? Ha tutto per emergere, ha caratteristiche diverse rispetto a Barella. Io direi a lui di far vedere che è da Inter! Gli allenatori vanno messi in difficoltà, fai fatica a togliere Barella ma possono giocare anche insieme. Fossi il procuratore di Frattesi gli consiglierei di rimanere in nerazzurro».

Frattesi, dopo di lui Ricci? L’analisi di Bucchioni

POSSIBILE ACQUISTO – Bucchioni dopo Frattesi pensa al sostituto: «Ricci è già in orbita Milan. Lui è un giocatore che prenderei, bravo il Torino a prenderlo prima dall’Empoli. Può fare due ruoli, ossia il play davanti alla difesa e la mezzala. Ricordiamo che è stato nel mirino del Manchester City, può crescere ancora. Mi può dare più soluzioni, può fare il vice-Mkhitaryan e Calhanoglu. Ricci è più duttile e ha più voglia di crescere, ma non credo che il Torino lo ceda a gennaio».