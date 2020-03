Bucchioni: “Europei, decisione inevitabile. Maldini-Inter? Mai dire mai”

Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato della situazione relativa agli Europei, rinviati al giugno del 2021. Una battuta, inoltre, sul possibile approdo di Paolo Maldini all’interno della dirigenza dell’Inter.

INEVITABILE – Enzo Bucchioni commenta la decisione di posticipare gli Europei. Un commento, inoltre, sul possibile ingresso di Paolo Maldini nella dirigenza dell’Inter: «Slittamento Europeo? Decisione inevitabile, era evidente che il calcio dovesse fermarsi, non si poteva lasciare i campionati e le coppe sospese. C’hanno messo un po’ perché è un ambiente dove girano milioni di euro e un Europeo vale 2 miliardi, ma difronte ad un dramma epocale come questo il calcio doveva adeguarsi e l’ha fatto. Maldini all’Inter? Nella vita mai dire mai ma mi sorprenderebbe non poco perché in quella famiglia c’è un grande attaccamento ai colori rossoneri. Calciomercato estivo? Cambieranno i tempi, magari sarà accorciato, ma è inevitabile».