Bucchioni esaltato: «Juventus sola antagonista dell’Inter!»

Enzo Bucchioni si è esaltato guardando la vittoria della Juventus contro l’Hellas Verona. Il giornalista si è espresso sulla corsa con l’Inter in collegamento per Sportitalia.

SCUDETTO – Il primo posto sarà probabilmente una storia per due squadre, Enzo Bucchioni si è esaltato e ha detto: «Io mi sbilancio e vi dico che questa Juventus sarà l’antagonista numero uno dell’Inter. Questi fondamentali che ha messo Thiago Motta non li perdi. La squadra li ha clamorosamente acquisiti in un mese e mezzo. Vlahovic vincerà la classifica cannonieri, i suoi occhi sono quelli di tre anni fa. L’anno scorso lo avresti regalato perché Allegri gli aveva distrutto il morale e il gioco intorno. Oggi i primi a voler giocare sono proprio i calciatori, non li puoi mandare in campo dicendogli di difendere e di stare basso. Dove sono finiti quelli che dicevano che Allegri era un grande allenatore. Perché Allegri non faceva giocare i 9 di oggi in campo che c’erano anche l’anno scorso?»