Bucchioni: «Eriksen, bellissima notizia! Straordinario anche all’Inter, ma mi interrogo»

Eriksen è tornato a giocare questo pomeriggio in Brentford-Newcastle United 0-2 di Premier League (vedi articolo). Da Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista Bucchioni parla dell’ex Inter facendosi anche una domanda.

SECONDA VITA – Enzo Bucchioni è contento per il ritorno in campo di Christian Eriksen dopo l’arresto cardiaco: «Una bellissima notizia per chi ama il calcio. Io penso alla persona, a chi ha visto la morte degli occhi: noi ci siamo terrorizzati davanti ai teleschermi, quello shock lo ricordi sempre. Ora ritorna a fare quella che è la sua professione e la sua gioia di vivere, in modo mi auguro straordinario come ha fatto in Premier League e aveva cominciato a fare all’Inter. Sono contentissimo, però mi interrogo sul perché in alcune nazioni si possa giocare a calcio dopo un problema di questo tipo e in altre no. Chi ha ragione? Non lo so, ma auguro ogni bene a Eriksen».