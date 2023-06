Bucchioni: «Dzeko dal 1′ al posto di Lukaku? Diverse ragioni»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni è tornato su Manchester City-Inter e in particolare sulla scelta di Simone Inzaghi di partire con Edin Dzeko al posto di Romelu Lukaku.

SCELTE FINALI – Questo il pensiero di Enzo Bucchioni sulle scelte di Simone Inzaghi per Manchester City-Inter: «Quello legato a Dzeko è un tema che abbiamo lungamente trattato. Ci sono ragioni tattiche e di equilibrio per le quali è partito titolare. Lukaku è più attaccante e prorompente dal punto di vista fisico. Il bosniaco invece andava a chiudere le linee di passaggio e non faceva ripartire il Manchester City, secondo me ha fatto una buona partita. Dumfries forse poteva fare qualcosina di più a livello offensivo, ma è chiaro che la priorità era non far giocare loro. Anche Lautaro Martinez ha pagato questo finale di stagione dal punto di visita dell’intensità. Complessivamente, però, sono soddisfatto».