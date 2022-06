Bucchioni: «Dybala top player ma anni fa! L’Inter chiude, idea Marotta»

Per Bucchioni l’Inter alla fine prenderà Dybala, anche grazie al lavoro di Marotta. Durante Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista valuta gli ultimi anni dell’argentino, trovando qualche difficoltà che si spera in neazzurro possa essere superata.

IN CALO – Enzo Bucchioni valuta le difficoltà di Paulo Dybala alla Juventus: «Un top player, però quanti anni fa? Questa è la riflessione che fanno tutti quelli che si avvicinano a Dybala a certe cifre. Negli ultimi anni quanto ha inciso? Poco, ma è una storia che si ripete. Prima pensavamo che era il nuovo Lionel Messi, con grande esagerazione, poi arriva Cristiano Ronaldo lo offusca e lui si nasconde cominciando a sparire, con prestazioni in calo. Ora il terreno è stato sgombrato, ma credo sia una questione caratteriale: quando uno davanti alle difficoltà si nasconde e non riesce a essere leader serve altro».

IN CHIUSURA – Bucchioni spiega cosa può portare il trasferimento a parametro zero: «Perché per l’Inter sì? Intanto prendere Dybala, che è valutato ancora oggi cinquanta milioni, è un affare perché lo prendi a zero. La Juventus forse doveva metterlo un po’ prima sul mercato, accordandosi per portare a casa dei soldi. Giuseppe Marotta lo conosce e crede che portandolo vicino a sé possa riaccendere qualcosa dal punto di vista psicologico, essere un motivo di rivincita andando nella rivale storica della Juventus. Un po’ di perplessità sono sicuro che ce le abbia pure Marotta, credo che chiuderà l’Inter perché ormai siamo agli ultimi passi».