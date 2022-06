Bucchioni: «Dybala-Inter accordo da tempo, ecco perché non viene fuori»

Bucchioni continua a non avere dubbi su Dybala all’Inter, nonostante in questa settimana non ci siano stati sviluppi in merito. Da Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista vede l’argentino ex Juventus più adatto per i nerazzurri che per il Milan.

IN CHIUSURA – La situazione Paulo Dybala resta ancora in bilico, visto che non sono arrivati gli affondi decisivi per ingaggiarlo. Sull’attaccante disponibile a parametro zero si esprime Enzo Bucchioni: «Dybala è un giocatore che è rimasto lì in mezzo al guado. Anche per questo alla Juventus proprio dal punto di vista caratteriale ha mostrato le carenze evidenti. Non mi sembra che lo spirito del Milan sia quello adatto a Dybala, è un giocatore che qualche dubbio ce l’ha avuto anche la Juventus. Poi, se si è capita un po’ la dinamica di questa operazione, credo che ci sia da tempo un accordo con l’Inter. Non viene fuori perché lo stanno limando nei dettagli e l’Inter ha bisogno di liberarsi di giocatori tipo Alexis Sanchez. Doveva chiudere Romelu Lukaku necessariamente entro il 30 giugno per ragioni fiscali, Dybala lo può fare con più calma ma andrà all’Inter».