Bucchioni duro: «Inter, situazione drammatica. Io venderei Lautaro Martinez»

Enzo Bucchioni ci va giù pesante sull’Inter, vedendo troppi problemi finanziari. Nonostante la cessione già avvenuta di Hakimi il giornalista, in collegamento da Firenze per “Sportitalia Mercato”, pensa a un altro sacrificio: lui “spinge” per Lautaro Martinez.

ANCORA GUAI – Nel corso di “Sportitalia Mercato” si è parlato di tentativo, andato a vuoto, del Chelsea per Romelu Lukaku (vedi articolo). Tuttavia Enzo Bucchioni non è così convinto: «Venderlo? Non può, ma purtroppo non sappiamo se dovrà. La situazione è drammatica, ricordiamo sempre che l’Inter ha fatto un prestito e deve restituire cento milioni all’anno. Da dove li prende i soldi? Dal mercato, dalle cose che possono vendere. Quando non ci sono i soldi vendi tutto, c’è chi va a vendersi l’orologio e chi va a vendersi i giocatori, siamo a questi livelli purtroppo. Lukaku via? Non lo so. Quello che posso pensare, se fossi un dirigente dell’Inter, è che se sono costretto vado a vendere un’altra tipologia di giocatore. Penso a Lautaro Martinez, c’è Alexis Sanchez che lo può sostituire. Lukaku è il mio uomo insostituibile: dal punto di vista tecnico sarebbe un disastro, riporterebbe l’Inter a due anni fa».