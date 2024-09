Bucchioni duro: «Inter-Milan? Colpa di Inzaghi! Ho una domanda»

Bucchioni si scaglia contro Simone Inzaghi, colpevole della sconfitta dell’Inter contro il Milan nel derby di Milano. Il giornalista, al contempo, si interroga sulla gestione di un calciatore nerazzurro.

COLPE – In collegamento su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni si scaglia contro le mosse di Simone Inzaghi nel derby perso contro il Milan: «Inzaghi non l’ha gestito benissimo la partita e l’ha riconosciuto. Le colpe sono nelle sostituzioni. Uno come Calhanoglu non lo tolgo perché ha la capacità di dare fluidità alla manovra e per la freschezza di pensiero. Non dico di utilizzarlo sempre, ma domenica non l’avrei levato. Le mosse hanno peggiorato la situazione». Un giocatore come Calhanoglu, in effetti, è molto difficile da togliere dal campo. Non a caso è candidato per la vittoria del Pallone d’Oro, insieme al suo capitano Lautaro Martinez.

Nel mirino di Inzaghi anche la gestione di Mkhitaryan

MKHITARYAN – Poi Bucchioni continua la sua arringa focalizzandosi sul centrocampista armeno ex Roma. Anche in questo caso, nel mirino la gestione di Inzaghi: «Mi interrogo su Mkhitaryan, sono diversi i giocatori fuori forma nell’Inter e forse pesano le fatiche estive, ma l’armeno mi sembra il più indietro. Inzaghi deve mettere quelli più in forma, se Mkhitaryan fa fatica e hai Frattesi perché non mettere lui». L’armeno, infatti, durante queste prime uscite stagionali ha deluso e ad oggi non si sta confermando quell’equilibratore tanto caro e fondamentale nell’Inter che lo scorso anno ha portato a casa il ventesimo scudetto.