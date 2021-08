Bucchioni: «Dumfries può confermarsi! Derby Inter-Milan per Insigne, ma…»

Bucchioni dice la sua sul futuro di Insigne, che a sorpresa potrebbe essere a Milano ma non è così scontato che sia proprio all’Inter. Il noto giornalista sportivo, nel consueto editoriale del venerdì per il portale “Tutto Mercato Web”, si complimenta con il management nerazzurro per il colpo Dumfries a destra. Di seguito un estratto del suo editoriale

DERBY INSIGNE – L’editoriale di Enzo Bucchioni si dilunga sul caos in casa Napoli: “[…] Un altro caso di giocatore in scadenza che fa discutere è quello di Lorenzo Insigne. […] Vista l’età e il contratto in scadenza, una valutazione verosimile può aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Nelle ultime ore l’Inter ha fatto sondaggi. Ma con i problemi economici dei nerazzurri e il modulo di Simone Inzaghi, non sembra strada in discesa. Insigne non è una seconda punta. S’è ritagliato il suo spazio sulla sinistra e giocando in quella zona da anni dà il meglio. Ma c’è anche il Milan, che ci pensa e non da oggi. E potrebbe dare a Lorenzo la fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ma alla fine con Aurelio De Laurentiis fra spalmature e bonus un’intesa si troverà, è difficile pensare il contrario. Il presidente sa benissimo che anche a livello di immagine, oltre al danno calcistico, l’addio sarebbe un autogol”.

COLPO DUMFRIES – Oltre al derby milanese per il capitano del Napoli, Bucchioni parla degli ultimi movimenti nerazzurri: “A proposito di addii, Romelu Lukaku è stato presentato dal Chelsea. Mentre Edin Dzeko all’Inter è ufficiale. I nerazzurri ieri hanno fatto un bel colpo. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno portato a Milano il terzino Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e recente protagonista degli Europei con due gol con la sua Olanda. Venticinque anni e margini di crescita. Ha numeri molto interessanti degli ultimi anni e in rapporto al prezzo pagato (12.5 milioni più bonus) potrebbe rivelarsi un grande affare. Sulla fascia destra sostituirà Achraf Hakimi, giocatore diverso, ovvio. Ma alla fine l’assenza potrebbe anche non sentirsi se Dumfries si confermerà anche nel campionato italiano”.

