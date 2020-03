Bucchioni: “Dal Pino si dimetta, non solo per...

Bucchioni: “Dal Pino si dimetta, non solo per le parole di Steven Zhang!”

Dal Pino, presidente della Lega Serie A da appena due mesi, è nella bufera per il calendario del campionato. Steven Zhang l’ha attaccato pesantemente lunedì, ribadendo le sue critiche stamattina (vedi articolo), e anche Enzo Bucchioni si scaglia contro di lui. Questo il suo commento dall’editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”.

INADEGUATO – “Di follie calcistiche ne abbiamo viste tante negli ultimi giorni, a proposito delle iniziative da prendere per contenere il contagio del Coronavirus. Impreparazione e dilettantismo hanno messo a nudo il management della Lega Serie A, ma anche della FIGC. Come minimo, e non solo per le parole di Steven Zhang, Paolo Dal Pino dovrebbe dimettersi nell’assemblea di giovedì prossimo. Mi aspetto un gesto di dignità. E l’allarme è ancora altissimo. Speriamo che le porte chiuse servano a isolare il calcio e proteggere i suoi tifosi, ma i dirigenti hanno già chiara una cosa drammatica: se dovesse risultare positivo un giocatore, il campionato si fermerebbe. È evidente che con un giocatore positivo dovrebbe essere messa in quarantena tutta la squadra, a quel punto non si potrebbe più continuare. Ma siamo davanti a un’ipotesi estrema, facciamo le corna, tocchiamo ferro e limitiamoci a rispettare il più possibile le istruzioni delle autorità sanitarie e del governo”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni