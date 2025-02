Bucchioni ammette: «Critiche Inter? È un circo! Alcuni per ragioni personali!»

La tanto bistratta Inter è l’unica delle squadre italiane ad essere rimasta in Champions League, guadagnandosi addirittura l’accesso diritto agli ottavi di finale. Un ascoltatore di Radio Sportiva ci tiene a sottolinearlo, inducendo Enzo Bucchioni ad ammettere un problema di fondo della critica mediatica calcistica.

LA VERITÀ – Enzo Bucchioni, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dichiara: «Critiche all’Inter? Le ho lette anche io. Mediaticamente è un circo, ma non bisogna prendere alla lettera tutte le parole che vengono pronunciate dagli addetti ai lavori più disparati. Alcuni ce l’hanno con l’Inter per ragioni personali, è un circo. Lo vedo anche io che ci sono degli eccessi e vanno sottolineati. Chi se ne frega di quello che dicono gli altri, alla fine conta quello che l’Inter riesce a dimostrare. I numeri dicono il contrario. Per me e per tutti credo siano ancora la favoritissima a vincere lo scudetto, nonostante lo strapotere del Napoli che non ha Coppe. Nonostante il miracolo di Conte, però l’Inter è ancora superiore e favorita».

Dalla critiche infondate ai limite dell’Inter: parla Bucchioni

QUELLO CHE SERVE – Enzo Bucchioni, poi, prosegue analizzando quelli che sembrerebbero i problemi attuali della squadra di Simone Inzaghi: «L’unica cosa che si può dire all’Inter è che ci si aspettava qualcosa in più in certi momenti. Manca un po’ di fame e c’è la sensazione che qualche giocatore stia calando. Ad esempio le prestazioni di Mkhitaryan non sempre sono all’altezza degli anni scorsi, poi ci sono gli infortuni di Calhanoglu. L’Inter però resta una squadra che in Europa è passata senza aver bisogno dei playoff, dimostrandosi una delle più forti. Secondo me è competitiva anche in Europa. Deve solo riprendere un po’ quella grinta e cattiveria agonistica ed eliminare un po’ di superficialità in certe prestazioni, a cominciare dalla Supercoppa».