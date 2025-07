Bucchioni sottolinea: «Chivu non sia la controfigura di Inzaghi!»

Enzo Bucchioni si è pronunciato sulle difficoltà attuali dell’Inter, sottolineando l’errore che non dev’essere commesso dal tecnico Cristian Chivu.

LA CONVINZIONE – Enzo Bucchioni si è così pronunciato dagli studi di Sportitalia sull’importanza che Cristian Chivu faccia prevalere la sua identità da tecnico nerazzurro: «Se l’Inter pensa che il nuovo allenatore debba fare da controfigura di Inzaghi, commette un errore clamoroso. Lo shock della finale persa contro il PSG è ancora evidente, i giocatori sono svogliati e non riescono a dare un minimo di grinta. L’Inter ha bisogno di essersi messa seduta a riflettere. Non bastano degli aggiustamenti, serve una rivoluzione per ripartire da un allenatore giovane e da giocatori giovani e motivati».