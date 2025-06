Bucchioni: «Chivu? L’Inter non è la Juventus! Mi fido della scelta perché…»

La scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter lascia molti opinionisti perplessi. Non Enzo Bucchioni, che spiega il suo ottimismo intervenendo nella trasmissione di Radio Sportiva.

OTTIMISMO – Enzo Bucchioni dice la sua sul nuovo allenatore dell’Inter Cristian Chivu: «In assoluto sono portato a fidarmi della dirigenza dell’Inter perché ci sono grandi personaggi che conoscono il calcio e la loro storia lo dimostra. A cominciare da Giuseppe Marotta, passando per tutto il team nella catena di comando dell’Inter. È vero che Chivu non era la prima scelta, sappiamo la vicenda Fabregas. Ma se in seconda battuta il club va su di lui è perché, evidentemente, lo conosce molto bene. È stato per anni nell’Inter, nella Primavera, e quindi avranno valutato la sua crescita».

LA STOFFA C’È – Enzo Bucchioni prosegue, riferendosi all’ultima avventura di Chivu in Serie A: «Di partite del Parma di Chivu ne ho guardate tante e ho visto un allenatore che mi ha suscitato interesse. In pochi giorni ha rivoltato una squadra che era in difficoltà, che faceva fatica a trovare equilibrio tra qualche squarcio di buon gioco. Era una squadra destinata ad andare in Serie B ma Chivu ha ridato personalità, equilibrio, facendola giocare un buon calcio con grande intensità. Ho visto anche delle partite in cui ha studiato molto bene l’avversario, lo ha messo in difficoltà: un po’ di stoffa gliel’ho vista».

SUPPORTO – Enzo Bucchioni conclude, con un confronto interessante: «Ma in una società come l’Inter, con questa dirigenza, non mi immagino che possa succedere a Chivu una cosa come quella successa a Thiago Motta nella Juventus. Al primo vento contrario i dirigenti si defilano e lasciano al vento soltanto Thiago Motta, fino a quando non l’hanno fatto mangiare dallo spogliatoio. Immagino che Chivu possa avere delle difficoltà, ma avrà anche la protezione di una grande società come l’Inter. Se l’hanno fatta, vuol dire che questa scelta non è un salto nel buio».