Bucchioni: «Calhanoglu e De Ketelaere? Casi diversi! Spiego»

Calhanoglu è certamente uno degli uomini più in forma dell’Inter, decisivo come non mai. L’ultima prestazione, quella con la Juventus, ha impressionato tutti. Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, risponde a chi mette sullo stesso piano la rinascita di De Ketelaere e quella del turco che in comune hanno l’esperienza al Milan

CASI DIVERSI – Hakan Calhanoglu nella sua migrazione dal Milan all’Inter è rinato, un po’ come Charles De Ketelaere all’Atalanta. Secondo Enzo Bucchioni, si tratta di due casi diversi: «Io i due nomi non li metterei insieme, di questi casi nel calcio se ne vedono tanti. È una cosa normale che qualche giocatore in un posto si esalti e in un altro meno. Non metterei insieme i due casi perché di Calhanoglu si vedeva che era forte anche al Milan, ricordo a quanti milanisti non piaceva ma comunque si notava che era forte. Poi andò via per questioni economiche e poi magari in un progetto diverso si è esaltato, si è sentito fortemente voluto rispetto al Milan dove era accettato. Per Calhanoglu è cambiato il contesto. Gli è stato ritagliato addosso questo ruolo nel 3-5-2, è cresciuto lui. Tre pagine di giornale dedicate? Domenica ha fatto una partita straordinaria, quei lanci ricordano quelli di Pirlo. Calhanoglu ha fatto cose di questo livello. Evidentemente si è esaltato».