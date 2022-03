Bucchioni: «Brozovic, Inter ha fatto bene su rinnovo. Dybala storia diversa»

Enzo Bucchioni ha parlato del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter e di quello mancato di Paulo Dybala con la Juventus.

RINNOVO – Queste le parole su TMW Radio da parte di Enzo Bucchioni sul rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter e di quello mancato di Paulo Dybala con la Juventus. «L’Inter ha fatto bene a rinnovare. Voleva rimanere ed è rimasto, tutto perfetto. L’altra è una storia diversa, la Juventus non può aspettare a farlo andare via a parametro zero. Erano riflessioni che andavano fatte già lo scorso anno. Non mi sembra una grande lungimiranza».