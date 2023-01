Bucchioni: «Bellanova ha la stoffa per crescere, all’Inter non trova spazio»

Enzo Bucchioni, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato delle prestazioni di Raoul Bellanova in relazione allo spazio concessogli

TANTA STOFFA − Enzo Bucchioni ha detto la sua sulle prestazioni di Raoul Bellanova in base allo spazio che sta avendo nell‘Inter. Le sue parole: «Bellanova lo abbiamo visto nel Cagliari ed è un ragazzo interessante. Ha una buona gamba, però ha davanti calciatori che in quel ruolo hanno più esperienza come Dumfries e Darmian. Quando sei la terza scelta non è facile fare bene quando vieni chiamato in causa. Inoltre è un giocatore che deve ancora crescere. La maglia che indossa è pesante. Non so se sarà riscattato dal Cagliari, comunque per me rimane un prospetto molto interessante. Mi pare che la stoffa per farlo crescere ci sia».