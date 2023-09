Bucchioni: «Barella da rosso? Anche espulso l’Inter avrebbe stravinto!»

Bucchioni non se la prende tanto con Barella per la situazione che ha portato al cartellino giallo (per alcuni troppo poco, ma in realtà non si capisce il destinatario delle parole), quanto con gli arbitri. Nel suo intervento a Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista parla anche del derby Inter-Milan.

LA RISPOSTA – Enzo Bucchioni non si scaglia contro Nicolò Barella: «Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, dai tempi di Francesco Totti quando giocava. A Totti era concesso tutto: se io mando a quel paese l’arbitro tira fuori il cartellino e mi manda fuori. Se lo faceva Totti gli diceva di stare tranquillo. È una cosa che danneggia gli arbitri. Domenica, anche se fosse stato espulso Barella, l’Inter avrebbe stravinto perché ha giocato benissimo e la Fiorentina non c’era. Dico una cosa agli arbitri: cercate di trovare una disposizione uniforme. Tutte le volte che si vede un labiale il giocatore è da espellere, non si può far finta di non vedere. Si sono viste tante situazioni che a me sono piaciute poco in queste tre giornate, come giocatori che scagliano il pallone a terra. Le disparità di trattamento devono finire».

STRACITTADINA – Barella ci sarà in Inter-Milan fra dieci giorni. Così Bucchioni: «Sbagliato metterla dopo la sosta? L’avrei giocato lunedì, per avere il continuum di una situazione ottimale per entrambe, che in tre giornate sono arrivate ad avere un rendimento eccezionale e per certi versi inatteso. Questa partita mette di fronte, dopo sessant’anni, le due milanesi entrambe in testa alla classifica. Stanno facendo un bel calcio, metterla dopo le nazionali e con pochi allenamenti è sicuramente una complicanza. Poi c’è la Champions League che porta via energie, ma in questo calendario pazzo situazioni del genere siano all’ordine del giorno. Gli allenatori sanno come gestirle, le due squadre sono al meglio della condizione: ha tante implicazioni, credo che nel momento in cui entreranno in campo ci sarà una carica di adrenalina tale che tutti i discorsi sulla stanchezza spariranno. Anche perché siamo a inizio stagione e le energie sono ancora tante».