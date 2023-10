Bucchioni: «Barella e Frattesi giochino assieme! Ma fra i due scelgo uno»

Barella ha fornito un assist e Frattesi ha fatto gol in Italia-Malta di sabato sera. Per Bucchioni i due centrocampisti devono giocare assieme nell’Inter, anche se ha una preferenza per uno.

LA SCELTA – Enzo Bucchioni, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla di Nicolò Barella e Davide Frattesi: «Io fossi allenatore, al di là del momento perché poi ci sono gli stati di forma, direi sempre Barella. Perché? Ha un vissuto e una sua storia personale che mi dà più garanzie, anche se è giovane. Dico che vanno utilizzati tutti e due: sono due risorse, uno che preferirei per tutto quello che ho detto e l’altro per un’energia nuova. Sono giocatori simili ma anche diversi, possono giocare assieme all’Inter. Perché, in certe partite, i due interni non possono essere Frattesi e Barella? Sono due risorse, che non possono essere antagoniste. Devono giocare tutti e due, il minutaggio alla fine in un certo numero di partite dovrà essere quasi uguale. Non deve giocare novanta minuti Barella e pochi Frattesi, capisco l’ambientamento ma ora basta. E lo stesso vale con Kristjan Asllani».

FUTURO SEPARATO – Oltre che di Barella e Frattesi, Bucchioni si esprime anche sulla questione stadio: «Dal primo giorno, quando si parlava di San Siro da ristrutturare, dico che Inter e Milan hanno bisogno e devono avere necessariamente una loro casa. Ognuno la sua, per ragioni di appartenenza ed economiche. Lo stadio di proprietà può portare ad alzare il fatturato, tutte le grandi società al mondo lo hanno. Pensiamo a Londra, Madrid, Barcellona… questa è una strada che andava intrapresa anni fa. Dispiace per l’amministrazione comunale, ma dovevano pensare prima ai vincoli. Ora è troppo tardi: Inter e Milan hanno intrapreso altre strade».