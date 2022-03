Bucchioni: «Barella almeno da un mese al 50%! Una mancanza per Inter e Italia»

Barella è in difficoltà in questo periodo di stagione e da un po’ troppo tempo non sta rendendo al meglio. Bucchioni, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala come le sue difficoltà si stiano notando sia con l’Inter sia con l’Italia.

IN CALO – Fra i tanti sottotono negli Azzurri il giornalista Enzo Bucchioni ne individua uno in particolare: «Nicolò Barella nell’Inter è almeno un mese che è al 50% delle sue potenzialità. Barella è uno che spesso si inserisce, per l’Inter ma anche in questa nazionale. Quando il centravanti spalle alla porta dà la palla indietro lo sganciamento del centrocampista e il tiro c’è sempre stato. Marco Verratti non è uno da tiro, più Barella dei tre di centrocampo. Con la lentezza dell’Italia dell’altra sera non si sarebbe andati da nessuna parte, neanche per fare il contropiede».