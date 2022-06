Bucchioni: «Attacco a tre per l’Inter? Tentazione, però qualcosa non va»

Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dei temi principali del momento per quanto riguarda l’attacco dell’Inter.

IN ATTACCO – Il giornalista Enzo Bucchioni parla del possibile mercato in entrata per i nerazzurri: «L’Inter deve fare surplus, ha acceso una sorta di mutuo lo scorso anno e quindi non le basta arrivare in pareggio. Io penso che si muoveranno Dumfries, Pinamonti, come altre operazioni. Lo scenario comunque è aperto. La storia di Lautaro non mi convince. Prendi due giocatori come Lukaku e Dybala, possibile coppia, allora cosa hai in testa? Magari si vogliono tenere le mani libere per vendere Lautaro. La suggestione di far giocare tutti e tre c’è ma mi sembra strano. Non vedo equilibrio con tutti questi in campo. Io penso che si siano coperti le spalle con Dybala e Lukaku e poi vedranno se dovranno cedere Lautaro. Dybala? Marotta spera che scatti la molla dell’orgoglio, che si riscatti prendendosi una rivincita dalla Juve. Spero che abbiano calcolato il rischio».