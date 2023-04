Bucchioni: «Allegri, bisogna saper perdere! Inzaghi futuro deciso»

Nel suo intervento a Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha avuto modo di analizzare il comportamento di Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus e il lavoro svolto fin qui da Simone Inzaghi.

COMPORTAMENTO INACCETTABILE – Questo il pensiero di Enzo Bucchioni sul comportamento di Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus: «C’è stato un po’ di colore nelle due partite con il Napoli e nelle frasi riportate contro l’Inter e Marotta. Non sono state smentite, dunque le prendo per buone. Sono meravigliato a questi livelli di vedere certe cose. L’allenatore è pagato anche per non perdere le staffe e un avere un comportamento impeccabile. Al di là di cosa si può pensare di Allegri, certe cose sono inaccettabili. Se sono loro i primi a non saper perdere, c’è un problema».

FUTURO DECISO – Non solo Allegri. Bucchioni ha infatti avuto modo, nel suo intervento, di analizzare anche la stagione di Simone Inzaghi: «Ha portato la squadra in semifinale di Champions League, cosa che non succedeva da una vita. Ha vinto la Supercoppa Italiana ed è tornato in finale di Coppa Italia. Perché questo non porta a essere positivi? La valutazione è prevalentemente su ciò che ha fatto in campionato. Quanti giocatori sono migliorati sotto la sua gestione? Ma soprattutto, sono tollerabili undici sconfitte da parte di una squadra partita per vincere lo scudetto? Secondo me il suo destino è stato già deciso».