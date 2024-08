Bucchi: «L’Inter si è mossa con oculatezza, soprattutto con un calciatore!»

Cristian Bucchi si è espresso sul possibile andamento della prossima stagione di Serie A, con un’attenzione particolare all’Inter in base al suo comportamento sul mercato.

CAPITOLO MERCATO – Cristian Bucchi è stato intervistato da Radio CRC sul tema delle possibili previsioni in merito alla prossima stagione di Serie A, che ripartirà con il match tra Genoa e Inter di sabato 17 agosto. Secondo l’allenatore italiano, i nerazzurri hanno agito in maniera sapiente sul mercato: «L’Inter si è mossa bene, con oculatezza, prendendo Piotr Zielinski. La migliore sul mercato finora è stata la Roma, mentre la Juventus ha stravolto tutto e sarà un cantiere aperto fino alla fine!».

Bucchi si esprime sulle gerarchie della prossima stagione: Napoli al livello dell’Inter?

UN’IDEA – A proposito del nuovo Napoli di Antonio Conte, l’ex partenopeo ha sottolineato le buone possibilità che la squadra campana ha di far bene nella prossima stagione, rimarcando come sia però difficile raggiungere il traguardo massimo: «Sono concreto riguardo dove può arrivare questo Napoli. Non riuscirà ad avvicinarsi all’Inter, ma sicuramente darà filo da torcere e potrà giocarsi l’accesso alla prossima Champions League». Una convinzione, la sua, circa il fatto che la cura Conte potrà far bene ai calciatori del Napoli. A ciò non si aggiunge, però, l’idea che si sia fatto abbastanza per poter ambire al massimo obiettivo.