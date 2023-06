Bucchi: «Frattesi perfetto per l’Inter di Inzaghi! Migliora ogni anno»

Bucchi, ex allenatore di Frattesi ai tempi del Sassuolo e dell’Ascoli, stravede per il centrocampista che presto può diventare dell’Inter (vedi articolo). Può fare benissimo con Inzaghi

PERFETTO − Ospite a Sportitalia Mercato, Christian Bucchi non ha dubbi su Frattesi: «Sta benissimo nel centrocampo a tre dell’Inter, in quel sistema di gioco che prevede l’inserimento delle mezzali. Con Barella può assolutamente coesistere, ha giocato da mezzala destra e anche sinistra. Quello che bisogna risaltare è che Frattesi migliora ogni anno. Ha dimostrato maturità per la sua età. Sin dall’Ascoli si vedevano le sue qualità, ha un dinamismo da fuori categoria, un centrocampista box to box. Lui bravo ad apprendere dal punto di vista realizzativo, bravo a non bruciare le tappe durante la sua carriera. Ha avuto la giusta pazienza che lo ha ripagato per giocare con continuità. All’Inter può fare benissimo, è il giocatore perfetto per Inzaghi».