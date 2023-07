Bucchi: «Frattesi cardine nel futuro dell’Inter! Può fare anche 12 gol»

L’ex calciatore e allenatore Bucchi dice la sua sul nuovo colpo di mercato dell’Inter. L’ospite di Sportitalia si aspetta grandi cose dal futuro in nerazzurro di Davide Frattesi.

MATURO – Cristian Bucchi è intervenuto sull’argomento più caldo del mercato: il recentissimo passaggio all’Inter di Davide Frattesi. L’ex calciatore e allenatore ha grandi aspettative sul calciatore: «Frattesi è assolutamente un acquisto giusto, non dimentichiamo l’età del ragazzo che lo rende uno dei cardini del futuro dell’Inter. Ha fatto una crescita esponenziale nel Sassuolo e lo sta dimostrando anche in Nazionale. È un giocatore maturo e pronto che secondo me può ancora crescere. Allenarsi e giocare con una squadra di grandi campioni e per obiettivi superiori di quelli neroverdi gli darà la possibilità di completarsi ulteriormente. Secondo me Frattesi può fare tranquillamente 10-12 gol all’anno. Visto anche il modo di giocare dell’Inter, che porta tantissimi uomini nell’area di rigore. Barella è un giocatore che non ha in dote tantissimi gol e invece anche lui è diventato un bravissimo finalizzatore. Così come Calhanoglu. Rispetto a loro due Frattesi è un giocatore che arriva molto di più, ha molta più presenza in area di rigore. Anche per è un calciatore che caratteristiche mancava nella rosa dell’Inter».