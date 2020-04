Brusaferro: “Ripartenza sport? Giusto pensarci, ma niente eventi di massa”

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato degli sviluppi dell’epidemia in atto e di come potrà ripartire lo sport

Lo sport deve restare chiuso? – Brusaferro parla della ripresa delle attività sportive, argomento di grande attualità pensando soprattutto al calcio che lavora per programmare la sua ripartenza: «E’ giusto avere una prospettiva di normalità e immaginare che potremmo riprendere la nostra vita. Tenendo conto però che gli eventi di massa nei prossimi mesi sono da evitare. Folle che si riuniscono è uno scenario inimmaginabile. Pagheremmo un prezzo molto alto. Ognuno deve rinunciare a qualcosa».

fonte: Corriere della Sera – Margherita De Bac