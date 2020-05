Brusaferro: “La FIGC ha sottoposto i protocolli, ci sarÃ  risposta sostenibile”

Brusaferro: “La FIGC ha sottoposto i protocolli, ci sarà risposta sostenibile”

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato oggi in conferenza stampa affrontando anche il tema della ripresa delle attività delle squadre di calcio

CI SARA’ RISPOSTA SOSTENIBILE – La FIGC ha sottoposto il protocollo per gli allenamenti individuali, Brusaferro sembra ottimista anche se nega con forza che si possa tornare a un calcio “normale” con spettatori sugli spalti: «Gli stadi sono una grande aggregazione di persone, penso che gli italiani ormai abbiano confidenza con le misure quindi è difficile immaginare che si riempiano: è il tipo di situazione che si chiama raduno di massa. Lo stato epidemiologico attuale al momento è positivo e ci fa ben sperare, ma non vuol dire che il virus non circola. Quello che è stato fatto dal Comitato e che è stato consentito per atleti di interesse nazionale è la possibilità di allenamento individuale. Valutando l’andamento epidemiologico e guardando che i protocolli che la FIGC e altre federazioni stanno sottoponendo si cercherà di dare una risposta sostenibile, tenendo conto che viviamo in un contesto europeo e dobbiamo cercare, nel limite del possibile, di armonizzarci».