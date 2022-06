Bruno: «Vlahovic, Dybala e Lukaku dei campioni? Non fatemi ridere!»

Senza giri di parole, l’ex difensore Bruno critica diversi dei principali giocatori di Serie A, fra cui il rientrante all’Inter Lukaku e il probabile futuro nerazzurro Dybala (oltre al suo ex compagno alla Juventus Vlahovic). Lo ha fatto in un’intervista a Zazzaroni per il Corriere dello Sport.

EPOCA DIVERSA – Pasquale Bruno è stato uno dei difensori più duri del calcio italiano anni Ottanta e Novanta. Per lui i giocatori attuali non sono come quelli del suo periodo: «Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la Serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

