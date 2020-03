Bruno: “Play-off Serie A? Zero vacanze per tutti! I giocatori a casa…”

Bruno: “Play-off Serie A? Zero vacanze per tutti!...

I play-off di Serie A sono una delle tante soluzioni che la Lega Serie A sta studiando per concludere al meglio la stagione e assegnare lo scudetto dal campo. Oggi dagli studi di “Sky Sport” si è parlato di questo tra il giornalista Giovanni Bruno e l’ex giocatore Alessandro Costacurta (vedi articolo).

NIENTE VACANZE – Play-off scudetto in Serie A o no? Questo è il tema degli ultimi giorni a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), ne parla anche il giornalista Giovanni Bruno su Sky: «Play-off Serie A o altre soluzioni? Non dobbiamo essere dei giudici, però dobbiamo aspettare e rispettare quello che stiamo facendo. Ci sono altre persone deputate a trovare la soluzione anche perché devono farlo. Incastrare tutto questo campionato. Non si faranno le vacanze estive, noi per esempio continueremo con il giornalismo. I giocatori stanno rispettando le indicazioni delle società allenandosi a casa e non vedono l’ora di ricominciare».