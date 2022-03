Bruno: «Inter, serve andare a Liverpool come nel primo tempo. O no scampo»

Per l’Inter sarà difficilissimo ribaltare lo 0-2 dell’andata contro il Liverpool. Dalla partita di tre settimane fa, tuttavia, Pasquale Bruno prende qualcosa che potrà essere messa in campo ad Anfield alle 21: la sua spiegazione a Tiki Taka su Italia 1.

COME RIPRENDERLA? – Pasquale Bruno ha un’idea per provare la folle rimonta: «Se l’Inter la interpreta come il primo tempo a San Siro, cioè andando a pressare il Liverpool, se la gioca. Se invece si mette dietro ad aspettare, lasciando Edin Dzeko, Alexis Sanchez o Lautaro Martinez a cinquanta metri dalla porta avversaria non c’è scampo. Crisi? A livello mentale il risultato, quando vinci, ti fa fare quindici-venti metri in più: quando stai bene mentalmente tutto ti riesce».