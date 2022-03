Bruno: «Inter, qualcosa devi rischiare! Non toglierei Dzeko ma farei altro»

Bruno dà un consiglio a Inzaghi: osare qualcosa di più. L’ex difensore, durante Tiki Taka su Italia 1, vede in un errore dell’Inter contro la Fiorentina il cambio di Dzeko a un quarto d’ora dalla fine.

QUAL È IL PROBLEMA? – Pasquale Bruno non esclude un calo fisico dell’Inter: «Può essere, perché anche la Lazio di Simone Inzaghi a fine campionato scendeva. Le due punte non fanno bene, ma chi le rifornisce? Se Edin Dzeko e Lautaro Martinez si guardano indietro non c’è nessuno. I cambi? Li fa ma sempre al 70′ o 75′, e sempre gli stessi cambi. Anche sabato ha messo Alexis Sanchez e Joaquin Correa e hanno giocato sempre allo stesso modo: palla lunga. Io Dzeko non l’avrei tolto mai, in una partita da vincere, e metto Sanchez con Lautaro Martinez. Qualcosa devi rischiare, altrimenti non vinci mai, invece lui ha tolto Lautaro Martinez e Dzeko mettendo gli altri due per giocare allo stesso modo. Se l’allenatore è meno forte di Antonio Conte lì deve intervenire la società».