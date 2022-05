Bruno: «Inter, enorme rammarico. Con un mio amico avrebbe vinto sicuro»

Bruno non sembra essere così certo del valore di Inzaghi per l’Inter. L’ex difensore, ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, è dell’idea che con un altro allenatore i nerazzurri avrebbero avuto più possibilità di confermarsi campioni.

UN PECCATO – Per Pasquale Bruno è già il tempo dei rimpianti per l’Inter: «Pazza e finirà questo campionato con enorme rammarico, perché era la squadra numero uno per lo scudetto. Se ci fosse stato un mio amico l’avrebbe vinto sicuramente (Antonio Conte, ndr). Questa non è un’accusa a Simone Inzaghi, però nei momenti decisivi è mancata quella cattiveria che dà Conte. In certi momenti certe partite le vinci col carattere. Dove va Paulo Dybala? Lui ha bisogno di un restyling totale».