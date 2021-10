Bruno: «Inter con la Lazio con 8 giocatori difensivi, troppi! Alcuni involuti»

Bruno vede un errore di Inzaghi nella scelta della formazione per Lazio-Inter, a prescindere dal fatto che non ci fossero i sudamericani. L’ex giocatore, ospite di Tiki Taka su Italia 1, critica poi Barella e Bastoni.

IN DISCESA – Pasquale Bruno ha una critica per Simone Inzaghi in relazione alla Lazio: «Non ho capito perché l’Inter ha iniziato la partita con otto giocatori con caratteristiche difensive. Ha iniziato con cinque difensori e tre mediani, rispolverando Roberto Gagliardini, con i soli Ivan Perisic ed Edin Dzeko davanti: così non si vince. Passare da un centrocampo come quello della Lazio, con Luis Alberto e tutti i giocatori, a quello che ora ha l’Inter è una bella differenza. L’espressione del mancato furore agonistico è Nicolò Barella, che sembra più rilassato. C’è l’involuzione di certi giocatori: Alessandro Bastoni è irriconoscibile quest’anno, con Antonio Conte era stato un difensore molto importante».