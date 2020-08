Bruno Fernandes: “Manchester United, felice solo con l’Europa League!”

Condividi questo articolo

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United – altra semifinalista insieme al Siviglia, stasera in campo – in conferenza stampa ha parlato dell’Europa League facendo riferimento alla sua stagione nei Red Devils.

IN EUROPA LEAGUE – Bruno Fernandes in conferenza stampa prima della sfida contro il Siviglia ha parlato della possibile vittoria dell’Europa League: «Manchester United? Sono davvero contento per quello che ho fatto, ma non sono soddisfatto come ha detto l’allenatore. Venire a Manchester significa vincere trofei. Vengo qui per vincere alcuni trofei e sarà felice solo se alla fine di questa stagione vinciamo l’Europa League. Non posso dire che sia stato facile giocare in Premier League. Abbiamo avuto buoni risultati e segnato qualche gol, la squadra mi aiuta molto. Ho giocato in Italia quindi so com’è essere fuori dal mio paese e giocare in diversi campionati. Le cose stanno andando bene, ho la fiducia di tutti».

Fonte: manutd.com