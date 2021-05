Bruno: «Calvarese? Dopo gol Inter aspettava l’occasione giusta col rigore!»

INDIRIZZATA – Secondo Pasquale Bruno il rigore dato alla Juventus è stato “cercato” dall’arbitro Gianpaolo Calvarese : «Dopo il gol convalidato all’ Inter , l’autorete di Giorgio Chiellini , si vedeva che stava aspettando l’occasione giusta. Non puoi dare un rigore del genere! Da sabato sera non so se l’ha fatto volutamente, ha avuto paura o è incapace. Il problema è che certi arbitri, quando vanno ad arbitrare certe squadre, si portano il pannolino perché se la fanno sotto: non hanno personalità! Un arbitro, quando arbitra le grandi, è come se arbitrasse il Benevento o il Lecce ? No. Se uno è incapace va ad arbitrare le partite delle squadre del pub. La cosa grave è che poi hanno messo 8 in pagella a Cuadrado, e nessuno ha stigmatizzato quello che ha fatto».

