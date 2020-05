Bruno Alves: “Scudetto? Non sarÃ  facile per Juventus, Lazio e Inter”

Bruno Alves: “Scudetto? Non sarà facile per Juventus, Lazio e Inter”

Bruno Alves, capitano del Parma, nel corso di una lunga intervista sulla “Gazzetta dello Sport” dice la sua riguardo la ripresa del campionato ma anche la lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter.

SCUDETTO – Bruno Alves, difensore 39enne del Parma, in un’intervista parla della lotta scudetto e della ripresa del campionato (a porte chiuse): «Si giocherà ogni tre giorni e non sarà facile per nessuna squadra. Juventus, Lazio e Inter si giocheranno lo scudetto, ma sarà dura per tutti dopo due mesi di stop. Serviranno parecchie energie. Match a porte chiuse? Non so dire con certezza se c’è un rischio o no, chi è responsabile deve decidere».

Fonte: Gazzetta dello Sport.