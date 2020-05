Bruni: “Icardi-PSG? Soluzione giusta per Inter e calciatore. Cavani…”

Luciano Bruni, ex centrocampista oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dell’Inter e di Mauro Icardi. Per l’ex capitano della squadra nerazzurra pare imminente il passaggio a titolo definitvo al Paris Saint-Germain.

SOLUZIONE GIUSTA – Queste le parole di Luciano Bruni: «Icardi-PSG? Soluzione più giusta sia per lui che per l‘Inter, non lo voleva più, era diventato un po’ scomodo, il fatto che sia stato riscattato è importante. Il PSG è stato convinto, Icardi resta un grande giocatore, dovranno cedere qualcuno. Nel calcio oltre le prestazioni ci sono anche i rapporti, molto probabilmente non così idilliaci. Cavani? Ha la sua età, ma è forte e può trovare spazio in qualsiasi squadra. Mercato attaccanti? Faccio fatica a credere che l’Inter si privi di un attaccante giovane come Lautaro, con un feeling impressionante con Lukaku, al di là dei soldi che potrebbe ricavare. Kumbulla? Si è messo in evidenza con tutto il Verona, grazie a Juric, uno concreto e tosto come allenatore. Andare dai gialloblu in una big è un bel passo, un’esperienza diversa, può entrare in punta di piedi e poi migliorare al fianco di giocatori con maggiore esperienza».