Bruce (All. Newcastle): “Lazaro dall’Inter? Darà maggiore qualità offensiva”

Bruce ha parlato di Valentino Lazaro, nuovo rinforzo per il Newcastle arrivato dall’Inter. L’allenatore ha sottolineato la qualità in fase di spinta dell’esterno e dell’altro acquisto Nabil Bentaleb. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dopo il pareggio in FA Cup, riportate da Chronicle Live



NUOVE OPZIONI OFFENSIVE – Steve Bruce, dopo aver commentato ufficialmente l’arrivo dall’Inter, ha sottolineato l’importanza dell’esterno per il Newcastle: «L’inserimento di Bentaleb e Lazaro? Stiamo ancora provando, ci stiamo ancora provando. È stato un peccato che l’austriaco non abbia potuto fare in tempo (per la FA Cup), ma ci darà un altro po’ di qualità nelle aree avanzate. Vedremo, vedremo cosa abbiamo».