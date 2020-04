Brozovic vuole il rinnovo con l’Inter, estate calda: occhio alla clausola – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, sarà un’estate calda anche per Marcelo Brozovic, in bilico con l’Inter tra rinnovo e cessione ma la sua volontà è chiara.

FUTURO BROZOVIC – Marcelo Brozovic è tra i pilastri dell’Inter ormai da diverse stagioni, tra i leader della squadra dal 2015, il suo contratto scadrà tra due anni, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di svalutare il prezzo del cartellino. Da segnalare anche la presenza della clausola di 60 milioni attiva nelle prime due settimane di luglio, ma come già indicato di recente dal suo stesso entourage, le due parti si aggiorneranno nella seconda metà di giugno per delineare il futuro del calciatore. La sua volontà ad oggi è quella di prolungare il suo contratto almeno fino al 2023, con un aumento di ingaggio da 3,5 a 4,5.