Brozovic, la vita extra-campo non influisce sulle prestazioni. Che numeri

Marcelo Brozovic impressiona per i numeri ottenuti ai Mondiali, ma questa non è una sorpresa per i tifosi dell’Inter. Il tabloid inglese Daily Mail ha scritto della sua vita extra-campo e non solo, focalizzandosi sull’importanza del centrocampista per la Croazia.

CENTRALE – Marcelo Brozovic è il perno del centrocampo della Croazia e dell’Inter. I numeri collezionati nei Mondiali hanno catturato l’attenzione del tabloid inglese, il Daily Mail, che ha scritto del calciatore e della sua storia personale. Il numero 77 nerazzurro ha stabilito il record di chilometri percorsi in una partita della competizione: 16.7 contro il Giappone, superando inoltre il precedente comunque suo del 2018. Ben 16.3 chilometri con l’Inghilterra nel 2018. Il centrocampista dell’Inter dà costanza, corsa e copertura ai due che invece hanno maggiori compiti offensivi, ossia Modric e Kovacic. Questi tre rappresentano uno dei migliori reparti del mondo, che hanno portato una nazione di poco meno di 4 milioni di abitanti tra le prime quattro dei Mondiali per ben due volte di fila.

Brozovic e la sua carriera controversa

EXTRA-CAMPO – Il Daily Mail non si è fermato ai numeri sul campo, ma ha voluto ricordare diversi episodi controversi della sua carriera. Dai presunti problemi nati con Mauro Icardi per Wanda Nara all’applauso provocatorio nei confronti dei tifosi nerazzurri nella sfida contro il Bologna del 2018. La sua storia nei 9 anni di Inter non è stata sempre positiva. Fino all’arrivo di Luciano Spalletti il croato peccava di comportamenti non molto professionali, oltre che di prestazioni non all’altezza. Oggi Brozovic garantisce un altissimo livello, nonostante la vita extra-campo tremendamente particolare. Il numero 77 è amante di birre e sigarette, ma non fa segreto di questo come dimostrano le varie foto pubblicate durante le celebrazioni delle sue vittorie. L’importante rimane la sua professionalità in campo, che oggi gli permette di essere uno dei migliori registi in circolazione.