Brozovic uscito in stampelle, oggi esami strumentali per lui – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che oggi Brozovic sarà sottoposto ad esami specifici per valutare il problema alla caviglia.

ESAMI IN GIORNATA – Fiato sospeso per i tifosi dell’Inter. Oggi verranno valutate le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito malconcio dalla sfida col Lecce. Si tratta di una distorsione, subita nel finale di partita, che ha costretto il croato a lasciare lo stadio Via del Mare con le stampelle. Lo staff medico spera di escludere del tutto lesioni o addirittura fratture, cercando di capire le tempistiche per il recupero che diventano fondamentali nel periodo in cui Roberto Gagliardini è ancora fermo ai box e Vecino ormai è in uscita.