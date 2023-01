Brozovic, una speranza per il rientro prima della Supercoppa Italiana – CdS

Marcelo Brozovic continua a lavorare a parte dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse partite. Ecco il programma completo secondo il Corriere dello Sport, per il recupero del centrocampista croato in vista della Supercoppa italiana con il Milan.

LAVORO A PARTE – Anche Marcelo Brozovic tra i giocatori indisponibili per la partita di stasera tra Inter e Parma. Il centrocampista croato si sta ancora allenando a parte dopo l’ultimo problema muscolare. La speranza è che entro un paio di giorni riesca a tornare in gruppo, così da giocare almeno uno spezzone del match con il Verona, mettendosi nelle condizioni di essere in campo a Riyad per la Supercoppa italiana in programma il 18 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno